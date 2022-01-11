- 11 Oca 2022 - 23:59

Alişan’ın Eşi Buse Varol Ortalığı Karıştırdı! İsmail Demirci Hande Soral'ı Gerçekten Aldattı Mı?

Bir süredir bebek beklemeleri ile magazin basının yakın markaja aldığı ünlü çiftlerden biri olan İsmail Demirci ve Hande Soral, şimdilerde sansasyonel bir iddia ile gündeme geldi. Buse Varol’un o sözlerinin ardından ortaya atılan aldatılma iddiası hamile Hande Soral ve eşi İsmail Demirci’yi akıllara getirdi. İşte aldatılma konusunun bilinmeyenleri...

Bir süredir bebek beklemeleri ile magazin basının yakın markaja aldığı ünlü çiftlerden biri olan İsmail Demirci ve Hande Soral, şimdilerde sansasyonel bir iddia ile gündeme geldi. Buse Varol’un o sözlerinin ardından ortaya atılan aldatılma iddiası hamile Hande Soral ve eşi İsmail Demirci’yi akıllara getirdi. O iddiaları gündeme getiren o isimler ise, açıkladıkları ile herkesi hayrete düşürdü! Peki, İsmail Demirci, Hande Soral’ı aldattı mı? İsmail Demirci ile Hande Soral arasında neler oluyor? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

11 Oca 2022 - 23:59 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Serpil Çakmaklı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! 17 Yaşında Aşk Yaşadığını Söyleyen Nihat Doğan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Serpil Çakmaklı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! 17 Yaşında Aşk Yaşadığını Söyleyen Nihat Doğan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Alişan’ın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanamadı Buse Erol İle Evli Olan Alişan Meğer Bir Dönem Esra Erol'un... mask
Alişan’ın Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Gören Duyan İnanamadı Buse Erol İle Evli Olan Alişan Meğer Bir Dönem Esra Erol'un...
Serdar Ortaç'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış, Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Chloe Loughnan İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Serdar Ortaç'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış, Gerçeği Duyan İnanamadı! Eski Eşi Chloe Loughnan İle Yaşları Dikkat Çekti…
Serdar Ortaç'tan Şok Açıklama: Evlendiğim İçin Çok Pişmanım! Serdar Ortaç Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Serdar Ortaç Kaç Yaşında, Nereli? mask
Serdar Ortaç'tan Şok Açıklama: Evlendiğim İçin Çok Pişmanım! Serdar Ortaç Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Serdar Ortaç Kaç Yaşında, Nereli?
Burcu Kıratlı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Sinan Akçil İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Burcu Kıratlı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Sinan Akçil İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Perihan Savaş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Kızı Melek Zübeyde İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Perihan Savaş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Kızı Melek Zübeyde İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
İdo Tatlıses Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Yasemin Şefkatli İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
İdo Tatlıses Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Yeni Eşi Yasemin Şefkatli İle Arasındaki Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
İbrahim Tatlıses’ten Acı Veran Haber! Sağlık Durumu Korkutmuştu, İlk Açıklama Geldi! Her Şey Sessizce Olmuş Bitmiş… “Yok Artık” mask
İbrahim Tatlıses’ten Acı Veran Haber! Sağlık Durumu Korkutmuştu, İlk Açıklama Geldi! Her Şey Sessizce Olmuş Bitmiş… “Yok Artık”
İbrahim Tatlıses Hayatının Şokunu Yaşadı! Tehdit Mesajı…Tek Gecede Öyle Bir Şey Yaşadı Ki, Sevenleri Şok Oldu! mask
İbrahim Tatlıses Hayatının Şokunu Yaşadı! Tehdit Mesajı…Tek Gecede Öyle Bir Şey Yaşadı Ki, Sevenleri Şok Oldu!
Arka Sokaklar Dizisinde Rıza Baba Gidiyor, Komiser Ali Geliyor! Vedasıyla Yürekleri Mahvetmişti, Kanal D’den Skandal Transfer! “Yok Artık!” mask
Arka Sokaklar Dizisinde Rıza Baba Gidiyor, Komiser Ali Geliyor! Vedasıyla Yürekleri Mahvetmişti, Kanal D’den Skandal Transfer! “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Serpil Çakmaklı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! 17 Yaşında Aşk Yaşadığını Söyleyen Nihat Doğan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Serpil Çakmaklı Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! 17 Yaşında Aşk Yaşadığını Söyleyen Nihat Doğan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Ankara’da Hangi Hastanede Cildiye Var? Ankara Şehir Hastanesi Dermatoloji Bölümü Nerede? Ankara'da En İyi Cildiye Doktoru Kimdir? mask
Ankara’da Hangi Hastanede Cildiye Var? Ankara Şehir Hastanesi Dermatoloji Bölümü Nerede? Ankara'da En İyi Cildiye Doktoru Kimdir?
Nihat Doğan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sisi Seyhan Soylu ile Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Nihat Doğan Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sisi Seyhan Soylu ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Tarım Kredi Market'in İndirimlerine Dikkat! Ayçiçek Yağ Fiyatları Ne Kadar Oldu? Tarım Kredi Market Ucuz Mu? İşte Ankara Tarım Kredi Ayçiçek Yağı Fiyatları mask
Tarım Kredi Market'in İndirimlerine Dikkat! Ayçiçek Yağ Fiyatları Ne Kadar Oldu? Tarım Kredi Market Ucuz Mu? İşte Ankara Tarım Kredi Ayçiçek Yağı Fiyatları
Araç Muayene Ücretleri 2022 Ne Kadar Oldu? İşte Ankara'da Otomobil, Minibüs, Motosiklet 2022 Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu! İşte Yeni Ücret Listesi mask
Araç Muayene Ücretleri 2022 Ne Kadar Oldu? İşte Ankara'da Otomobil, Minibüs, Motosiklet 2022 Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu! İşte Yeni Ücret Listesi
Alişan’ın Eşi Buse Varol Ortalığı Karıştırdı! İsmail Demirci Hande Soral'ı Gerçekten Aldattı Mı? mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Ortalığı Karıştırdı! İsmail Demirci Hande Soral'ı Gerçekten Aldattı Mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status