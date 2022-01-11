Alişan’ın Eşi Buse Varol Ortalığı Karıştırdı! İsmail Demirci Hande Soral'ı Gerçekten Aldattı Mı?

Bir süredir bebek beklemeleri ile magazin basının yakın markaja aldığı ünlü çiftlerden biri olan İsmail Demirci ve Hande Soral, şimdilerde sansasyonel bir iddia ile gündeme geldi. Buse Varol’un o sözlerinin ardından ortaya atılan aldatılma iddiası hamile Hande Soral ve eşi İsmail Demirci’yi akıllara getirdi. O iddiaları gündeme getiren o isimler ise, açıkladıkları ile herkesi hayrete düşürdü! Peki, İsmail Demirci, Hande Soral’ı aldattı mı? İsmail Demirci ile Hande Soral arasında neler oluyor? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!