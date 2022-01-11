Alişan’ın Eşi Buse Varol Ortalığı Karıştırdı! İsmail Demirci Hande Soral'ı Gerçekten Aldattı Mı?
Bir süredir bebek beklemeleri ile magazin basının yakın markaja aldığı ünlü çiftlerden biri olan İsmail Demirci ve Hande Soral, şimdilerde sansasyonel bir iddia ile gündeme geldi. Buse Varol’un o sözlerinin ardından ortaya atılan aldatılma iddiası hamile Hande Soral ve eşi İsmail Demirci’yi akıllara getirdi. İşte aldatılma konusunun bilinmeyenleri...
Bir süredir bebek beklemeleri ile magazin basının yakın markaja aldığı ünlü çiftlerden biri olan İsmail Demirci ve Hande Soral, şimdilerde sansasyonel bir iddia ile gündeme geldi. Buse Varol’un o sözlerinin ardından ortaya atılan aldatılma iddiası hamile Hande Soral ve eşi İsmail Demirci’yi akıllara getirdi. O iddiaları gündeme getiren o isimler ise, açıkladıkları ile herkesi hayrete düşürdü! Peki, İsmail Demirci, Hande Soral’ı aldattı mı? İsmail Demirci ile Hande Soral arasında neler oluyor? İşte, detaylar…
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11 Oca 2022 - 23:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.