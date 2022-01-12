- 12 Oca 2022 - 22:06

Masterchef Dilara Başaran Büyük Aşka Son Noktayı Koydu! Meğer Sergen ile Dilara…

Geçtiğimiz hafta çeyrek final turunda MasterChef Türkiye macerasının sonuna gelen Dilara Başaran, sosyal medya hesabını yeniden aktif olarak kullanmaya başladı. Kendi sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yapan Dilara Başaran ile ilgili son detaylar haberimizde....

Geçtiğimiz hafta çeyrek final turunda MasterChef Türkiye macerasının sonuna gelen Dilara Başaran, sosyal medya hesabını yeniden aktif olarak kullanmaya başladı. Kendi sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yapan Dilara Başaran, gerçekleştirdiği soru cevap etkinliği esnasında Sergen ile arasındaki aşk dedikodularına da son noktayı koydu. Peki, MasterChef Dilara ile Sergen sevgili mi? MasterChef Dilara ile Sergen birlikte mi? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

12 Oca 2022 - 22:06 - Masterchef Türkiye 2021

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Mert Ateş'in Başına talih kuşu kondu! Öyle Bir Eğitim Alacak Ki, Akıllar Yerinden Çıkacak! Acun Medya Sayesinde… “Helal Be!” mask
Masterchef Mert Ateş'in Başına talih kuşu kondu! Öyle Bir Eğitim Alacak Ki, Akıllar Yerinden Çıkacak! Acun Medya Sayesinde… “Helal Be!”
Masterchef Hasan’dan Flaş Sergen Özen İtirafı! Stüdyoyu İnin İnim İnletti! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Doktor Hülya Kıskançlıktan Çatlayacak! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Masterchef Hasan’dan Flaş Sergen Özen İtirafı! Stüdyoyu İnin İnim İnletti! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Doktor Hülya Kıskançlıktan Çatlayacak! “Bu Kadarı da Pes!”
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Survivor’a Katılıyor! Acun Ilıcalı İmzaları Sundu, Görenler Delirdi! Çaktırmadan Fenomen Etmişti, Karar Çıktı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Survivor’a Katılıyor! Acun Ilıcalı İmzaları Sundu, Görenler Delirdi! Çaktırmadan Fenomen Etmişti, Karar Çıktı! Neler Oluyor?
Masterchef’te İkinci Finalist İfşa Edildi! Hasan Mı, Tahsin Mi? Veda Eden İsim Yürekleri Yakıp Yıktı! Sosyal Medya Sallanıyor… mask
Masterchef’te İkinci Finalist İfşa Edildi! Hasan Mı, Tahsin Mi? Veda Eden İsim Yürekleri Yakıp Yıktı! Sosyal Medya Sallanıyor…
Masterchef Sergen’den Acı Veren Veda Paylaşımı! Sokaklarda Yattığını Duyunca; Mehmet Şef Elinden Tutmuştu! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Masterchef Sergen’den Acı Veren Veda Paylaşımı! Sokaklarda Yattığını Duyunca; Mehmet Şef Elinden Tutmuştu! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Doktor Hülya Alev Alev Yaktı! Önce İncecik Belini Kanıtlamıştı, Şimdi Deri Taytıyla… “Yenge Kendine Gel!” mask
Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Doktor Hülya Alev Alev Yaktı! Önce İncecik Belini Kanıtlamıştı, Şimdi Deri Taytıyla… “Yenge Kendine Gel!”
MasterChef 2021 Full İzle! 12 Ocak 2022 MasterChef 156. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 12 Ocak 2022 MasterChef 156. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Masterchef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış, Gerçeği Duyan İnanamadı! Şef Danilo Zanna İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti mask
Masterchef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış, Gerçeği Duyan İnanamadı! Şef Danilo Zanna İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti
Masterchef 'in Jürisi Somer Sivrioğlu'nun Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış, Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Mehmet Şef İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti mask
Masterchef 'in Jürisi Somer Sivrioğlu'nun Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış, Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Mehmet Şef İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti
Masterchef Burcu’ya Hayatının Teklifi Geldi! Mehmet Şef Sahip Çıktı, Öyle Bir Teklif Sundu Ki, Görenler Yıkılacak! Dilara Başaran’a Büyük Şok! mask
Masterchef Burcu’ya Hayatının Teklifi Geldi! Mehmet Şef Sahip Çıktı, Öyle Bir Teklif Sundu Ki, Görenler Yıkılacak! Dilara Başaran’a Büyük Şok!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef Dilara Başaran Büyük Aşka Son Noktayı Koydu! Meğer Sergen ile Dilara… mask
Masterchef Dilara Başaran Büyük Aşka Son Noktayı Koydu! Meğer Sergen ile Dilara…
Arka Sokaklar Dizisinde Nöbet Değişimi! Rıza Baba Gidiyor, Komiser Ali Geliyor! Her Veda Yürekleri Mahvetmişti, Kanal D’den Skandal Karar! “Yok Artık!” mask
Arka Sokaklar Dizisinde Nöbet Değişimi! Rıza Baba Gidiyor, Komiser Ali Geliyor! Her Veda Yürekleri Mahvetmişti, Kanal D’den Skandal Karar! “Yok Artık!”
İbrahim Tatlıses ve Mahmut Tuncer Yine Kavga Ettiler! STAR TV Ayağa Kalktı, Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… Barıştıkları Gibi Küstüler! mask
İbrahim Tatlıses ve Mahmut Tuncer Yine Kavga Ettiler! STAR TV Ayağa Kalktı, Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… Barıştıkları Gibi Küstüler!
Alişan’dan Boşanma Açıklaması! Son Noktayı Koydu, Üçüncü Çocuk Ortalığı Karıştırdı! Meğer Buse Varol... “Yok Artık” mask
Alişan’dan Boşanma Açıklaması! Son Noktayı Koydu, Üçüncü Çocuk Ortalığı Karıştırdı! Meğer Buse Varol... “Yok Artık”
Rıdvan Dilmen Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Mesut Özil İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Rıdvan Dilmen Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Mesut Özil İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Rıza Çalımbay Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Leyla Çalımbay İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer  mask
Rıza Çalımbay Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Leyla Çalımbay İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status