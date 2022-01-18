- 18 Oca 2022 - 14:28 G: 18 Oca 2022 - 15:04

Yargı Dizisinde Hayat Durdu! Engin’in Katili Belli Oldu, Ilgaz Bitti! Ceylin Çok Fena Köşede! Diziden Ayrılması An Meselesi…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde beyin patlatan skandal bir sahne yayınlandı. Ilgaz’ın hayatı avcunun içine konulurken; Ceylin için yaptığı o hamle ise dengeleri değiştirdi. Son bölümünde yaşanan o anlar ise seyirciden “Yok artık” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde ise Ceylin, Engin’i öldürme şüphesiyle birlikte cezaevine girmişti. Ceylin’in çaresiz anları ise seyirciyi çileden çıkarmıştı. Savcı Ilgaz ise Ceylin için öyle bir hamlede bulundu ki, görenler resmen delirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Oca 2022 - 14:28 Ankara- Yaşam

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