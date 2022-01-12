- 12 Oca 2022 - 06:42 G: 12 Oca 2022 - 06:45

12 Ocak 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 12 Ocak 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’da bir süredir devam eden elektrik altyapısı çalışmaları, bugün de elektrik kesintileri ortaya çıkarıyor. Ankara’da bugün yaşanacak olan elektrik kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, 12 Ocak Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 12 Ocak Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…


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12 Oca 2022 - 06:42 - Yaşam

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