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12 Oca 2022 - 11:47

Aziz Dizisinin Efnan’ından Fizik Şov! Görenlerin Nefesi Kesildi, İçine Hiçbir Şey Giymedi… Sosyal Medya Sallanıyor! İbrahim Tatlıses Öve Öve Bitirememişti...

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz’de Efnan karakterine hayat veren Simay Barlas, fizik şov yaptı! Görenlerin nefesini kesen başarılı isim iç çamaşırı giymeden yapmış olduğu paylaşımla sosyal medyayı salladı! İbrahim Tatlıses’in öve öve bitiremediği Simay Barlas’ın paylaşımı…