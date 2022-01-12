- 12 Oca 2022 - 11:47 G: 12 Oca 2022 - 11:54

Aziz Dizisinin Efnan’ından Fizik Şov! Görenlerin Nefesi Kesildi, İçine Hiçbir Şey Giymedi… Sosyal Medya Sallanıyor! İbrahim Tatlıses Öve Öve Bitirememişti...

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz’de Efnan karakterine hayat veren Simay Barlas, fizik şov yaptı! Görenlerin nefesini kesen başarılı isim iç çamaşırı giymeden yapmış olduğu paylaşımla sosyal medyayı salladı! İbrahim Tatlıses’in öve öve bitiremediği Simay Barlas’ın paylaşımı…

Başrollerinde Simay Barlas, Damla Sönmez ve Murat Yıldırım gibi isimlerin bulunduğu Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat veren Simay Barlas, kısa bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Karantina altına alınan Simay Barlas’ın sosyal medya hesabını kontrol edenler ise alev alev yaktı. Gündeme bomba gibi düşen Simay Barlas, nefesleri resmen kesti.

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12 Oca 2022 - 11:47 Ankara- Yaşam

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