- 12 Oca 2022 - 13:58 G: 12 Oca 2022 - 14:02

EYT'liler Nasıl Emekli Olacak? Bu Tarihlerde İşe Girenler Yaşına Bakılmadan Emekli Edilecek

Bir süredir emeklilik için bekleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), şimdilerde durumların ne olduğunu merak ediyor. Her gün farklı formüller tartışılan EYT’liler için şimdilerde yeni bir formül daha konuşuluyor. Sizde EYT mağduru iseniz ve EYT'liler ile ilgili detayları merak ediyorsanız buyurun haberimize...

Bir süredir emeklilik için bekleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), şimdilerde durumların ne olduğunu merak ediyor. Her gün farklı formüller tartışılan EYT’liler için şimdilerde yeni bir formül daha konuşuluyor. Mağduriyetlerini gidermek için düğmeye basılan EYT’lilerin ne zaman ve nasıl emekli olacakları da milyonlarca vatandaşın gündeminde bulunuyor. Peki, EYT’liler nasıl emekli olacak? EYT’liler ne zaman emekli olacak? EYT’lilerin emekli olma şartları neler? İşte, detaylar…


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12 Oca 2022 - 13:58 - Yaşam

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