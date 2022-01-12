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12 Oca 2022 - 14:14

Masterchef’te İkinci Finalist İfşa Edildi! Hasan Mı, Tahsin Mi? Veda Eden İsim Yürekleri Yakıp Yıktı! Sosyal Medya Sallanıyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te heyecan büyüdükçe büyüyor! Sadece 3 kişinin kaldığı Masterchef yarışmasında ikinci finalist ve yarışmaya veda eden isim belli oldu! Bununla birlikte birçok kişinin kafasında “Hasan mı, Tahsin mi?” sorusu belirdi. Vedasıyla yürekleri yakıp yıkan isim ise sosyal medyayı resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…