- 12 Oca 2022 - 14:14 G: 12 Oca 2022 - 14:25

Masterchef’te İkinci Finalist İfşa Edildi! Hasan Mı, Tahsin Mi? Veda Eden İsim Yürekleri Yakıp Yıktı! Sosyal Medya Sallanıyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te heyecan büyüdükçe büyüyor! Sadece 3 kişinin kaldığı Masterchef yarışmasında ikinci finalist ve yarışmaya veda eden isim belli oldu! Bununla birlikte birçok kişinin kafasında “Hasan mı, Tahsin mi?” sorusu belirdi. Vedasıyla yürekleri yakıp yıkan isim ise sosyal medyayı resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kendi imza yemeklerini konsepte göre çıkarmaya çalışan yarışmacılar, en iyi tabaklarını şeflere sunmuşlardı. Tahsin Küçük, Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı arasında inanılmaz bir mücadele yaşanmıştı ve ilk finalist şeflerden aldığı puanlarla Eren Kaşıkçı olmuştu. Şimdi ise ikinci isim resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Oca 2022 - 14:14 Ankara- Yaşam

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