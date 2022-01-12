- 12 Oca 2022 - 16:24 G: 12 Oca 2022 - 16:31

Gönül Dağı Dizisinde Yürekleri Yakıp Yıkan Veda! Seyirci Bunu Kabul Etmeyebilir, Delirebilir! Sonuç Mahvetti, Twitter’da 8,9 Şiddetinde Deprem!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde yürekleri yakıp yıkan veda! Seyircinin bunu kabul etmeyeceği öngörülürken; ekran başındakilerin ise delireceği gündeme bomba gibi düştü. Sonucun mahvettiği Gönül Dağı dizisi, Twitter’da 8,9 şiddetinde depreme neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Berk Atan gibi isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisi son bölümüyle hem üzüntüyü hem de sevinci yaşatmıştı. Ramazan ve Asuman’ın imkansız aşkında boyut atlanmıştı ama seyirciyi kahreden acı haber ise fragmanla birlikte geldi. Gönül Dağı dizisini yıkan bu gelişme ise dengelerin değişmesine neden oldu. İşte Gönül Dağı dizisinde beklenmeyen o ayrılık!

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12 Oca 2022 - 16:24 Ankara- Yaşam

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