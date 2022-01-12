Gönül Dağı Dizisinde Yürekleri Yakıp Yıkan Veda! Seyirci Bunu Kabul Etmeyebilir, Delirebilir! Sonuç Mahvetti, Twitter’da 8,9 Şiddetinde Deprem!

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Berk Atan gibi isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisi son bölümüyle hem üzüntüyü hem de sevinci yaşatmıştı. Ramazan ve Asuman’ın imkansız aşkında boyut atlanmıştı ama seyirciyi kahreden acı haber ise fragmanla birlikte geldi. Gönül Dağı dizisini yıkan bu gelişme ise dengelerin değişmesine neden oldu. İşte Gönül Dağı dizisinde beklenmeyen o ayrılık!

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