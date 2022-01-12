- 12 Oca 2022 - 21:45 G: 12 Oca 2022 - 22:25

Şenol Güneş Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Semra Güneş İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer 

Bir süredir aldığı başarılar ile adından sıkça söz ettiren Şenol Güneş, şimdilerde yeni bir takım ile anlaşılacağı yönündeki iddialar ile gündeme gelmeye başladı. En son mili takımı çalıştıran Şenol Güneş’in döneceği o takım ise, herkesi şaşırttı. Sizde Şenol Güneş ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bir süredir aldığı başarılar ile adından sıkça söz ettiren Şenol Güneş, şimdilerde yeni bir takım ile anlaşılacağı yönündeki iddialar ile gündeme gelmeye başladı. En son mili takımı çalıştıran Şenol Güneş’in döneceği o takım ise, herkesi şaşırttı. Öte yandan bu gelişmelerin üzerine mercek altına alınan Şenol Güneş’in yaşı herkesi şaşırtan başka bir detay oldu. Peki, Şenol Güneş kaç yaşında? Şenol Güneş kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


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12 Oca 2022 - 21:45 - Spor

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