Şenol Güneş Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Semra Güneş İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Bir süredir aldığı başarılar ile adından sıkça söz ettiren Şenol Güneş, şimdilerde yeni bir takım ile anlaşılacağı yönündeki iddialar ile gündeme gelmeye başladı. En son mili takımı çalıştıran Şenol Güneş’in döneceği o takım ise, herkesi şaşırttı. Sizde Şenol Güneş ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bir süredir aldığı başarılar ile adından sıkça söz ettiren Şenol Güneş, şimdilerde yeni bir takım ile anlaşılacağı yönündeki iddialar ile gündeme gelmeye başladı. En son mili takımı çalıştıran Şenol Güneş’in döneceği o takım ise, herkesi şaşırttı. Öte yandan bu gelişmelerin üzerine mercek altına alınan Şenol Güneş’in yaşı herkesi şaşırtan başka bir detay oldu. Peki, Şenol Güneş kaç yaşında? Şenol Güneş kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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12 Oca 2022 - 21:45 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.