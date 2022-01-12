Masterchef Ateş Hayatının Fırsatını Yakaladı! Öyle Bir Eğitim Alacak Ki, Akıllar Yerinden Çıkacak! Acun Medya Sayesinde… “Helal Be!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Ateş, hayatının fırsatını resmen yakaladı! Öyle bir eğitim alacağı ortaya çıktı ki, görenlerin resmen aklı yerinden uçtu gitti! Acun Medya sayesinde elinden tutulan başarılı yarışmacıya yardım eli uzatan isim ise “Helal be” yorumlarını aldı! İşte Masterchef’in en küçük yarışmacılarından biri olan Ateş’e sunulan o fırsat!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adını en iyi şekilde duyuran Masterchef Ateş’in duruşu, performansı ise hem şeflerin hem de seyircilerin kalbinde kalmıştı. Çalışkan ve başarılı bir isim olduğu bilinen Mert Ateş Durukan için o şef kararını verdi. Gündeme bomba gibi düşen bu karar ise dengelerin değişmesine neden oldu! İşte Masterchef yarışmacılarına sunulmayan ama sadece Ateş’e sunulan fırsat!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.