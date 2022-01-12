Masterchef Ateş Hayatının Fırsatını Yakaladı! Öyle Bir Eğitim Alacak Ki, Akıllar Yerinden Çıkacak! Acun Medya Sayesinde… “Helal Be!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adını en iyi şekilde duyuran Masterchef Ateş’in duruşu, performansı ise hem şeflerin hem de seyircilerin kalbinde kalmıştı. Çalışkan ve başarılı bir isim olduğu bilinen Mert Ateş Durukan için o şef kararını verdi. Gündeme bomba gibi düşen bu karar ise dengelerin değişmesine neden oldu! İşte Masterchef yarışmacılarına sunulmayan ama sadece Ateş’e sunulan fırsat!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!