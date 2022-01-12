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12 Oca 2022 - 19:13

Yasak Elma Dizisinde Büyük Düğün Var! Biran Damla Yılmaz’la Berk Oktay Evleniyor! Öyle Bir İfşa Ortaya Çıktı Ki, Görenler Delirdi!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde büyük düğün var! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Kumru ve Çağatay karakterlerine hayat veren Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay resmen evleniyor! Öyle bir ifşa ortaya çıktı ki, görenler delirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…