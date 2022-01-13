Kanal D ekranlarının gözde yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, bir süredir ekran yolculuğuna ara vermiş bulunuyor. Beklenenden daha uzun süren Camdaki Kız dizisinin molası, şimdilerde seyircisini bir hayli meraklandırıyor. Ekranlara en son 25. bölümü ile gelen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün ne zaman Kanal D ekranlarındaki yerini alacağı ise, büyük bir merak konusu haline gelmiş bulunuyor. Peki, Camdaki Kız dizisi bitti mi, final mi yaptı? Camdaki Kız 26. bölüm ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…