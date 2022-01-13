Camdaki Kız Dizisi Bitti Mi, Final Mi Yaptı? Camdaki Kız 26. Bölüm Ne Zaman Başlıyor?
Kanal D ekranlarının gözde yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, bir süredir ekran yolculuğuna ara vermiş bulunuyor. Beklenenden daha uzun süren Camdaki Kız dizisinin molası, şimdilerde seyircisini bir hayli meraklandırıyor. Sizde Camdaki Kız dizisi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Kanal D ekranlarının gözde yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, bir süredir ekran yolculuğuna ara vermiş bulunuyor. Beklenenden daha uzun süren Camdaki Kız dizisinin molası, şimdilerde seyircisini bir hayli meraklandırıyor. Ekranlara en son 25. bölümü ile gelen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün ne zaman Kanal D ekranlarındaki yerini alacağı ise, büyük bir merak konusu haline gelmiş bulunuyor. Peki, Camdaki Kız dizisi bitti mi, final mi yaptı? Camdaki Kız 26. bölüm ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…
13 Oca 2022 - 08:17 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.