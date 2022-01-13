- 13 Oca 2022 - 08:25 G: 13 Oca 2022 - 08:28

Ankara Hal Fiyatları 2022 Ne Kadar? Ankara Hal Fiyatları Güncel Listesi Ve Fiyatları…

Bir süredir değişen dolar kurundan sıkça etkilenen meyve ve sebze fiyatları sık sık değişmeye başladı. Değişen fiyatlardan en az bir biçimde etkilenmek için harekete geçen vatandaşlar, meyvenin ve sebzenin en uygun fiyatlısını araştırmaya başladı. Sizde Ankara Hal Fiyatlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bir süredir değişen dolar kurundan sıkça etkilenen meyve ve sebze fiyatları sık sık değişmeye başladı. Değişen fiyatlardan en az bir biçimde etkilenmek için harekete geçen vatandaşlar, meyvenin ve sebzenin en uygun fiyatlısını araştırmaya başladı. Bu esnada Ankaralıların imdadına koşan Ankara Büyükşehir Belediyesi toptancı hali, an ve an meyve ile sebze fiyatlarını başkentliler ile paylaşır hale geldi. Öte yandan başkentliler ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi toptancı halinin güncel fiyatlarını merak etmeye başladı. Peki, Ankara hal fiyatları 2022 ne kadar? İşte, Ankara hal fiyatları güncel listesi ve fiyatları…

13 Oca 2022 - 08:25 - Yaşam

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