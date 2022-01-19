Anasayfa/

Foto Galeri/

19 Oca 2022 - 19:11

İbrahim Tatlıses’in En Yakınıydı, Son Hali Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Bir Anda 40 Yaş Birden… Görenler Şoku Üzerinden Atamıyor! Meğer…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses’in en yakın arkadaşı şok etti. Tam 7 kez küstüğü Mahmut Tuncer’in son halini görenler kan ter içerisinde kaldı. Bir anda 40 yaş gençleşen isim, hayranlarından üzerinden şoku uzun bir süre atlatamadı. Peki, Mahmut Tuncer’e ne oldu?