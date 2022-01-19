İbrahim Tatlıses’in En Yakınıydı, Son Hali Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Bir Anda 40 Yaş Birden… Görenler Şoku Üzerinden Atamıyor! Meğer…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses’in en yakın arkadaşı şok etti. Tam 7 kez küstüğü Mahmut Tuncer’in son halini görenler kan ter içerisinde kaldı. Bir anda 40 yaş gençleşen isim, hayranlarından üzerinden şoku uzun bir süre atlatamadı. Peki, Mahmut Tuncer’e ne oldu?
Geçtiğimiz günlerde İbo Show’a katılan Mahmut Tuncer, yılbaşı gecesine eğlence katmıştı. Her bölümü büyük bir heyecan yaşatan İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu yaptığı İbo Show’a katılan Mahmut Tuncer, dengeleri değiştirmişti. Açıklamalarıyla ve sempatik tavırlarıyla uzun bir süre konuşulan Mahmut Tuncer’in son hali şok etti! İşte Mahmut Tuncer’in estetik ameliyat olduğuna dair iddialarına çıkmasına neden olan o görsel…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.