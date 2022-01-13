- 13 Oca 2022 - 12:27 G: 13 Oca 2022 - 12:31

Hangi Burç Sürekli İftira Atar? İşte Karakter Konusunda Eksiği Olan Burçlar…

Bazı burcun insanları inanılmaz derecede dürüst davranıyorken; bazı burcun insanları iftira atma konusunda hiçbir çekince göstermiyor. Sizde bu özelliklerde olan ve sürekli iftira atan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar..

Her burcun kişisel özellikleri yönetildiği gezegenin etkisi altında şekilleniyor. İnsanların kişisel özellikleri ise, bu burçların karakteristik özelliklerinin yanı sıra doğum haritası bağlamında şekil alıyor. Hal böyle olunca da her burcun insanı bambaşka insanlar olarak dünyaya geliyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları inanılmaz derecede dürüst davranıyorken; bazı burcun insanları iftira atma konusunda hiçbir çekince göstermiyor. Sıkıştığında iftira atanlardan bunu alışkanlık haline getirenlere kadar o burçları görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç sürekli iftira atar? İşte karakter konusunda eksiği olan burçlar…


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13 Oca 2022 - 12:27 - Burç Haberleri

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