Parayı Bulunca Hemen Değişen Burçlar Hangisidir? İşte İşini ve Arabasını Değiştirecek O Burçlar…

Her burcun para ile olan ilişkisi aynı olmuyor. Şöyle ki, burçların para evleri onların para ile olan ilişkisini belirliyor. Dolayısıyla bazı burcun insanları para ne bilmezken, bazı burcun insanları para uğruna her şeyden vazgeçebiliyor. Halk arasında kullanılan deyim ile parayı bulunca önce karısını, sonra da arabasını değiştirecek olan o burçlar, herkesten ve her şeyden önce parayı düşünüyor. Öte yandan parayı görünce değişecek olan burçları herkes hayretle karşılıyor. Peki, hangi burç parayı bulunca değişti? işte önce karısını sonra arabasını değiştiren burçlar…



Detaylar diğer sayfada!