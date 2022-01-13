Her burcun farklı olarak gelişen karakteristik özellikleri onların yetkin oldukları meslek alanlarını da belirliyor. Şöyle ki, analitik zekaları nedeniyle bazı burçlar mühendislik ve tıp alanındaki meslekleri daha kolay yapabilirken; bazı burcun insanları iletişim yetenekleri nedeniyle sözel mesleklere çok daha uygun oluyor. Bazı burçlar var ki, onlar karakterlerinde var olan bazı özellikler nedeniyle doğuştan avukat, savcı ya da hakim olarak dünyaya geliyor! Peki, hangi burç hukuk eğitimi almalı? İşte avukat, savcı, hakim olabilecek burçlar…



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