Esra Dermancıoğlu’nun Kızını Görenle Eridi Bitti! Güzelliğiyle Sosyal Medyayı İnletti! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
Bir süredir Star TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri haline gelmiş olan Kaderimin Oyunu isimli dizide rol almaya başlayan Esra Dermancıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile magazin basının gündemine bomba gibi düştü. Sizde Esra Dermancıoğlu ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bir süredir Star TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri haline gelmiş olan Kaderimin Oyunu isimli dizide rol almaya başlayan Esra Dermancıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile magazin basının gündemine bomba gibi düştü. Ekranlardan uzak olarak büyüttüğü kızını ilk kez paylaşan Esra Dermancıoğlu, hayranlarını bir hayli şaşırttı. Öte yandan anne ile kız arasındaki benzerlik ise, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı! Peki, Esra Dermancıoğlu’nun kızı kim? Esra Dermancıoğlu kimdir? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
13 Oca 2022 - 13:27 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.