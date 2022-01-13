Esra Dermancıoğlu’nun Kızını Görenle Eridi Bitti! Güzelliğiyle Sosyal Medyayı İnletti! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…

Bir süredir Star TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri haline gelmiş olan Kaderimin Oyunu isimli dizide rol almaya başlayan Esra Dermancıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile magazin basının gündemine bomba gibi düştü. Ekranlardan uzak olarak büyüttüğü kızını ilk kez paylaşan Esra Dermancıoğlu, hayranlarını bir hayli şaşırttı. Öte yandan anne ile kız arasındaki benzerlik ise, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı! Peki, Esra Dermancıoğlu’nun kızı kim? Esra Dermancıoğlu kimdir? İşte, detaylar…



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