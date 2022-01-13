Merve Boluğur’dan Nefes Kesen Pozlar! Görenlerin İçi Eridi, Jartiyeriyle Şok Etti! Dağınık Haliyle “Yok Artık” Dedirtti!

Yaptığı açıklamalar ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Merve Boluğur, şimdilerde yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü iş insanlarından biri ile birlikte olmaya başlayan Merve Boluğur’un aşk hayatı ile birlikte artan enerjisi çekildiği fotoğraflara da yansımaya başladı. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile beğeni yağmuruna tutulan Merve Boluğur, bakın ne paylaştı! Peki, Merve Boluğur ne paylaştı? Merve Boluğur nasıl bir poz verdi? İşte, detaylar…



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