Merve Boluğur’dan Nefes Kesen Pozlar! Görenlerin İçi Eridi, Jartiyeriyle Şok Etti! Dağınık Haliyle “Yok Artık” Dedirtti!
Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile beğeni yağmuruna tutulan Merve Boluğur, bakın bu sefer ne yaptı? İşte Merve Boluğur ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yaptığı açıklamalar ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Merve Boluğur, şimdilerde yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü iş insanlarından biri ile birlikte olmaya başlayan Merve Boluğur’un aşk hayatı ile birlikte artan enerjisi çekildiği fotoğraflara da yansımaya başladı. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile beğeni yağmuruna tutulan Merve Boluğur, bakın ne paylaştı! Peki, Merve Boluğur ne paylaştı? Merve Boluğur nasıl bir poz verdi? İşte, detaylar…
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13 Oca 2022 - 13:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.