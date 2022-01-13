- 13 Oca 2022 - 14:53 G: 13 Oca 2022 - 14:59

Masterchef Azize Bu Seferde Kasıklarına Kadar Açtı! Estetik Olduğu Konuşuluyordu, Yarışma Sonrasında Açıldı Saçıldı! Gören Tanıyamıyor…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Azize Polat, açıldıkça açıldı! Yarışma sonrasında hayranları tarafından yakın merceğe alınan Azize Polat, kasık dekoltesiyle şok etkisi yarattı! Görenlerin tanıyamadığı Azize Polat, adeta açıldı saçıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adını iki kez duyuran Azize Polat, sadece 1 gün arayla elendiği yarışmaya format gereği geri dönmüştü. Yarışmaya döndüğü haftanın ilk gününde eleme potasına yazılan Azize Polat, hayranlarını da şok etmişti. Şimdi ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; yarışma sonrasında bambaşka birisi olduğunu gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Oca 2022 - 14:53 Ankara- Yaşam

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