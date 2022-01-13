Masterchef Azize Bu Seferde Kasıklarına Kadar Açtı! Estetik Olduğu Konuşuluyordu, Yarışma Sonrasında Açıldı Saçıldı! Gören Tanıyamıyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adını iki kez duyuran Azize Polat, sadece 1 gün arayla elendiği yarışmaya format gereği geri dönmüştü. Yarışmaya döndüğü haftanın ilk gününde eleme potasına yazılan Azize Polat, hayranlarını da şok etmişti. Şimdi ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; yarışma sonrasında bambaşka birisi olduğunu gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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