Masterchef Azize Bu Seferde Kasıklarına Kadar Açtı! Estetik Olduğu Konuşuluyordu, Yarışma Sonrasında Açıldı Saçıldı! Gören Tanıyamıyor…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Azize Polat, açıldıkça açıldı! Yarışma sonrasında hayranları tarafından yakın merceğe alınan Azize Polat, kasık dekoltesiyle şok etkisi yarattı! Görenlerin tanıyamadığı Azize Polat, adeta açıldı saçıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adını iki kez duyuran Azize Polat, sadece 1 gün arayla elendiği yarışmaya format gereği geri dönmüştü. Yarışmaya döndüğü haftanın ilk gününde eleme potasına yazılan Azize Polat, hayranlarını da şok etmişti. Şimdi ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; yarışma sonrasında bambaşka birisi olduğunu gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.