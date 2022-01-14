Herhangi bir yerde çalışmayan vatandaşların kullandığı emeklilik yöntemlerinden biri olan primini ödeyerek emekli olmak hali, bu sene de vatandaşların kullandığı yöntemler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 1144 TL üzerinden ücretlendirilen isteğe bağlı ya da prim ödeyerek emekli olma hali ödemelerinin 2022 yılı için zam alıp, almadığı da bir hayli merak ediliyor. Peki, 1144 TL'ye emeklilik olur mu? Primini ödeyerek nasıl emekli olunur? İşte, detaylar…



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