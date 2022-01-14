1144 TL'ye Emeklilik Olur Mu? Primini Ödeyerek Nasıl Emekli Olunur?
Herhangi bir yerde çalışmayan vatandaşların kullandığı emeklilik yöntemlerinden biri olan primini ödeyerek emekli olmak hali, bu sene de vatandaşların kullandığı yöntemler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 1144 TL üzerinden ücretlendirilen isteğe bağlı ya da prim ödeyerek emekli olma ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Herhangi bir yerde çalışmayan vatandaşların kullandığı emeklilik yöntemlerinden biri olan primini ödeyerek emekli olmak hali, bu sene de vatandaşların kullandığı yöntemler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 1144 TL üzerinden ücretlendirilen isteğe bağlı ya da prim ödeyerek emekli olma hali ödemelerinin 2022 yılı için zam alıp, almadığı da bir hayli merak ediliyor. Peki, 1144 TL'ye emeklilik olur mu? Primini ödeyerek nasıl emekli olunur? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
14 Oca 2022 - 11:18 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.