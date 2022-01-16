Anasayfa/

Foto Galeri/

16 Oca 2022 - 15:27

Survivor'da Akıllara Durgunluk Veren, Milyonları Şoka Sokan Şeyma Subaşı Şoku! Seyirci Şok Oldu! Kimse Bunu Beklemiyordu, Acun Ilıcalı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl All Star olacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Survivor All Star’ı önceden sunacak olan Panorama ekibine ise Şeyma Subaşı ile yakından bağlantılı bir isimin girmesi şok etkisi yarattı. Anlaşmasının sağlandığı da ortaya çıkarken; seyirciyi şok eden bir detay ağızları açık bıraktı! İşte Acun Ilıcalı’dan gelen Şeyma Subaşı atağı…