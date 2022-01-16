Survivor'da Akıllara Durgunluk Veren, Milyonları Şoka Sokan Şeyma Subaşı Şoku! Seyirci Şok Oldu! Kimse Bunu Beklemiyordu, Acun Ilıcalı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un bu yıl All Star olacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Survivor All Star’ı önceden sunacak olan Panorama ekibine ise Şeyma Subaşı ile yakından bağlantılı bir isimin girmesi şok etkisi yarattı. Anlaşmasının sağlandığı da ortaya çıkarken; seyirciyi şok eden bir detay ağızları açık bıraktı! İşte Acun Ilıcalı’dan gelen Şeyma Subaşı atağı…
Acun Medya tarafından ekranlara taşınan Survivor All Star yarışması 15 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelecekti. Survivor All Star yarışmasında ise Mert Öcal ve Sema Aydemir gibi isimlerin olması Panorama programında değişikliklerin yaşanacağını göstermişti. Panorama için ise Şeyma Subaşı’nın en yakını imzaları atınca; görenler “Yok artık” yorumunda bulundu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.