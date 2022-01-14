Anasayfa/

Foto Galeri/

14 Oca 2022 - 17:37

Aşk Mantık İntikam Dizisinden Göbek Attıran Karar! Bir Değil, İki Değil… Sonunda Gidiyorlar, Seyirci Bayram Edecek! “Hoşça Kalın!”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’dan göbek attıran karar resmen çıktı! Bir değil, iki kötü ismin diziden çıkacağı belli olurken; seyirci ise “Sonunda gidiyorlar! Hoşça kalın” yorumlarını yaptı. Instagram’da ve Twitter’da bayram ettiklerine dair yorumlar bulunan seyirciler ise şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…