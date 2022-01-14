Aşk Mantık İntikam Dizisinden Göbek Attıran Karar! Bir Değil, İki Değil… Sonunda Gidiyorlar, Seyirci Bayram Edecek! “Hoşça Kalın!”
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam’dan göbek attıran karar resmen çıktı! Bir değil, iki kötü ismin diziden çıkacağı belli olurken; seyirci ise “Sonunda gidiyorlar! Hoşça kalın” yorumlarını yaptı. Instagram’da ve Twitter’da bayram ettiklerine dair yorumlar bulunan seyirciler ise şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Melisa Döngel ve Burak Yörük gibi isimlerin bulunduğu Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümüne ise sayılı günler kaldı! Son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelen Aşk Mantık İntikam dizisinde yaşananlar ise tepki toplamıştı. Dizinin seyrini değiştirecek karar ise resmen çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.