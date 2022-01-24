Dilinin Kemiği Olmayan Burçlar Hangisidir? İşte Kırıcı Konuşmakta Dünya Markası Olan O Burçlar…

Her insan iletişim konusunda çok da iyi olamıyor. Öyle ki kişilerin iletişim yeteneklerini inanılmaz derecede etkileyen burçları, onların nasıl bir iletişim kuracağını da belirliyor. Aslında söz konusu dilinin kemiği olmadığında Zodyak kuşağının iletişim yetenekleri en gelişmiş burçlarının öne çıkması biraz garip karşılanabiliyor.

Ancak bazı burçlar kibrinden, bazı burçlar patavatsızlığından, bazı burçlar ise, sadece gevezeliğinden istemeden de olsa kırıcı bir iletişim kurabiliyor. Öte yandan o burçları görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burcun dilinin kemiği yoktur? İşte kırıcı konuşmakta dünya markası olan burçlar…



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