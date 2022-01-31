- 31 Oca 2022 - 20:11

Emir Vererek Konuşan Burçlar Hangisidir? İşte “Lütfen” Demeyi Unutan O Burçlar…

Tavırları ve konuşmalarıyla çevrelerindeki kişileri kıran o burçların iletişim yeteneğinin gelişmiş olması ise, herkesi şaşırtıyor. Ancak o burçların emir vererek konuşmaları iyi iletişim kuramadıklarından değil. İşte bilmeniz gereken detaylar...

Emrivaki tavırlarının ve planlarının yanı sıra emir vererek konuşan burçlar, her zaman çevrelerindeki insanları kırmaktan asla geri durmuyor. Tavırları ve konuşmalarıyla çevrelerindeki kişileri kıran o burçların iletişim yeteneğinin gelişmiş olması ise, herkesi şaşırtıyor. Ancak o burçların emir vererek konuşmaları iyi iletişim kuramadıklarından değil, liderlik dürtülerinden ve egolarından kaynaklanıyor.

Öte yandan lütfen demeyi bilmeyen ve herkese emir vererek konuşan o burçları görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç emir vererek konuşur? İşte “lütfen” demeyi bilmeyen burçlar…


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31 Oca 2022 - 20:11 - Burç Haberleri

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