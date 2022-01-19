- 19 Oca 2022 - 00:14

Gülmeyi Bilmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Ağlamaktan gülmeyi unutan o burçlar...

Her burcun gülümsemesine inanmamak gerekiyor. Neden mi? Bazı burcun insanları gülüşlerinde inanılmaz derecede samimi iken; bazı burcun insanları, sadece gülüyormuş gibi yapıyor. Bu bağlamda kimi burç sinsiliğinden, kimi burç soğukluğundan, kimi burç ise üzüntüsünü gizlemek için yıllardan sahte gülüşler etrafa saçıp duruyor. Sizde içten gülmeyen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun gülümsemesine inanmamak gerekiyor. Neden mi? Bazı burcun insanları gülüşlerinde inanılmaz derecede samimi iken; bazı burcun insanları, sadece gülüyormuş gibi yapıyor. Bu bağlamda kimi burç sinsiliğinden, kimi burç soğukluğundan, kimi burç ise üzüntüsünü gizlemek için yıllardan sahte gülüşler etrafa saçıp duruyor. Öte yandan yıllardır içinden gülen ve etrafa sahte gülücükler çıkartan o burcun insanlarını görenler, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burç yıllardır içten gülmüyor? İşte sahte gülüşleriyle bilinen burçlar…


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19 Oca 2022 - 00:14 - Burç Haberleri

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