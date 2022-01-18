Hangi Burç Yıllardır İçten Gülmüyor? İşte Sahte Gülüşleriyle Bilinen Burçlar…

Her burcun gülümsemesine inanmamak gerekiyor. Neden mi? Bazı burcun insanları gülüşlerinde inanılmaz derecede samimi iken; bazı burcun insanları, sadece gülüyormuş gibi yapıyor. Bu bağlamda kimi burç sinsiliğinden, kimi burç soğukluğundan, kimi burç ise üzüntüsünü gizlemek için yıllardan sahte gülüşler etrafa saçıp duruyor. Öte yandan yıllardır içinden gülen ve etrafa sahte gülücükler çıkartan o burcun insanlarını görenler, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burç yıllardır içten gülmüyor? İşte sahte gülüşleriyle bilinen burçlar…



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