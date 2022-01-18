Hangi Burç Yıllardır İçten Gülmüyor? İşte Sahte Gülüşleriyle Bilinen Burçlar…
Her burcun gülümsemesine inanmamak gerekiyor. Neden mi? Bazı burcun insanları gülüşlerinde inanılmaz derecede samimi iken; bazı burcun insanları, sadece gülüyormuş gibi yapıyor. Bu bağlamda kimi burç sinsiliğinden, kimi burç soğukluğundan, kimi burç ise üzüntüsünü gizlemek için yıllardan sahte gülüşler etrafa saçıp duruyor. Sizde içten gülmeyen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun gülümsemesine inanmamak gerekiyor. Neden mi? Bazı burcun insanları gülüşlerinde inanılmaz derecede samimi iken; bazı burcun insanları, sadece gülüyormuş gibi yapıyor. Bu bağlamda kimi burç sinsiliğinden, kimi burç soğukluğundan, kimi burç ise üzüntüsünü gizlemek için yıllardan sahte gülüşler etrafa saçıp duruyor. Öte yandan yıllardır içinden gülen ve etrafa sahte gülücükler çıkartan o burcun insanlarını görenler, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burç yıllardır içten gülmüyor? İşte sahte gülüşleriyle bilinen burçlar…
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18 Oca 2022 - 16:14 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.