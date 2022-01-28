- 28 Oca 2022 - 18:55 G: 28 Oca 2022 - 19:33

Hande Erçel’in Hiç Görülmemiş Estetiksiz Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Ağzı, Yüzü, Çenesi; Her Şeyi… “Yok Artık” Gören Akrabası Diyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den hiç görülmemiş estetiksiz pozlar arka arkaya geldi. Ağzı, yüzü, çenesi; her şeyi bambaşka olan Hande Erçel’in o halini göreneler ise “Yok Artık” yorumlarında bulundu ve o fotoğraftaki ismin akrabası olabileceğini konuştu! İşte yıllar sonra ortaya çıkan o görsel…

Kısa bir süre önce Kerem Bürsin’le ayrıldığı konuşulan Hande Erçel’in ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafı hayranlarının ağzını resmen açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Oca 2022 - 18:55 - Yaşam

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