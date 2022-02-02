- 02 Şub 2022 - 00:47

Şair Ruhlu Burçlar Hangisidir? İşte Sözleriyle Mesaj Veren O Burçlar…

Her burcun insanı eşinin ailesiyle çok da iyi geçinemiyor. Bazı burcun insanları, eşinin ailesini kendi ailesi yerine koyarken, bazı burcun insanları, eşinin ailesini hep tehdit olarak algılıyor. Eşinin ailesini hep tehdit olarak algılayan o burçların ise, gelin arabasına yazdıkları sözlerle tepkisini dile getiriyor. İşte Gelin Arabasına anlamlı sözler yazan burçlar ve detayları...

Her burcun insanı eşinin ailesiyle çok da iyi geçinemiyor. Bazı burcun insanları, eşinin ailesini kendi ailesi yerine koyarken, bazı burcun insanları, eşinin ailesini hep tehdit olarak algılıyor. Eşinin ailesini hep tehdit olarak algılayan o burçların ise, gelin arabasına yazdıkları sözlerle düğün günü bile kaynanalarına mesaj vermesi çok olası görünüyor! Peki, gelin arabasına anlamlı sözler yazan burçlar hangisidir? İşte düğünde kaynanaya mesaj veren o burçlar…


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02 Şub 2022 - 00:47 - Burç Haberleri

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