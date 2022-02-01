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01 Şub 2022 - 14:53

Esra Erol Yayından Kaldırılıyor Mu? Açıklama Şok Etkisi Yarattı; Görenler İnanamadı! Konsept Komple Değişiyor! Bundan Sonra Seyirci Düşünsün…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da yapımının yayından kaldırdığına dair yorumlar arka arkaya geldi. Esra Erol ise konu hakkında ilk kez açıklama geldi. Görenleri delirten bu durum ise konseptin değişmesine neden oldu. Peki, neler oluyor?