Esra Erol Yayından Kaldırılıyor Mu? Açıklama Şok Etkisi Yarattı; Görenler İnanamadı! Konsept Komple Değişiyor! Bundan Sonra Seyirci Düşünsün…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da yapımının yayından kaldırdığına dair yorumlar arka arkaya geldi. Esra Erol ise konu hakkında ilk kez açıklama geldi. Görenleri delirten bu durum ise konseptin değişmesine neden oldu. Peki, neler oluyor?
Programında ele aldığı konularla gündeme bomba gibi düşen Esra Erol, kısa bir süre önce ise 18 yaşındaki Elif’i konu olarak almıştı. 18 yaşındaki Elif’in ailesi kızlarını aramak için Esra Erol’dan yardım almıştı. Esra Erol ise 18 yaşındaki genç kızı 40 yaşındaki adamın yanında bulmuştu. Bu durum ise tepkilere neden olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.