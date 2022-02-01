Asla Affetmem Diyen Burçlar Hangisidir? İşte Bir Kalemde O Burçlar…

İnsan hafızası bazı olayların affedilmesini kolaylaştırma üzerine kurulu olsa da bazı burcun insanları, ne olursa olsun başına gelenleri unutmuyor. Unutmayan o burçlar ise, affetmekte de oldukça zorlanıyor. Kaldı ki, o burcun insanları çevresinden gördüğü en ufak bir harekette bile hemencecik soğuyor ve affetme seçeneğini aklından çıkarıyor! Peki, asla affetmem diyen burçlar hangisidir? İşte çabuk soğuyan o burçlar…