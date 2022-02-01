Her zaman ilişkiler rayında gitmiyor. Çoğu zaman ilişkileri raydan çıkarmak olduğunda ise, aldatmalar devreye giriyor. Aldatmalar denince de akla şüphesiz insanların karakterlerini doğrudan etkileyen burçları geliyor. Evet, bazı burcun insanları elinde olmadan hayatına giren herkesi aldatırken; bazı burcun insanları da tam tersine aldatılsa dahi ruhu duymuyor! Peki, en çok aldatılan burçlar hangisidir? İşte olaylara uzak yaşayan o burçlar…