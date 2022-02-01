Dürüstlük Mü Cesaret Mi Diyen Burçlar Hangisidir? İşte Adrenali Yüksek Olan Burçlar…
İnsanın doğal dürtülerinden biri olan adrenalin hormonlar tarafından sergileniyor. Ancak bazı burcun insanları özellikle bu adrenali çok yüksek salgılayan insanlar olarak dünyaya geliyor. Bu dünyaya geliş ise dürüstlük ve cesaret olarak kendini gösteriyor. Sizde Dürüstlük mü cesaret mi diyen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
İnsanın doğal dürtülerinden biri olan adrenalin hormonlar tarafından sergileniyor. Ancak bazı burcun insanları özellikle bu adrenali çok yüksek salgılayan insanlar olarak dünyaya geliyor. Bu listede yer alan o burçlar tam bir adrenalin bağımlısı iken; her zaman da cesur davranıyor! Peki, dürüstlük mü cesaret mi diyen burçlar hangisidir? İşte adrenali yüksek olan burçlar…
01 Şub 2022 - 18:23 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.