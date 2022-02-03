- 03 Şub 2022 - 13:58 G: 03 Şub 2022 - 14:00

ASKİ’yi Nereye Şikayet Edebilirim? Su Kesintisini Nereye Şikayet Edebilirim?

Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen su kesintilerine dair yaşadığı mağduriyetlerden dolayı ASKİ’ye şikayetçi olmak isteyen başkentliler, konuyla ilgili nereye başvuracağını merak ediyor. Sizde Aski ile ilgili sorun yaşadıysanız ve nereye şikayet edeceğiniz merak ediyorsanız işte size detaylar...

Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen su kesintilerine dair yaşadığı mağduriyetlerden dolayı ASKİ’ye şikayetçi olmak isteyen başkentliler, konuyla ilgili nereye başvuracağını merak ediyor. Konuyla ilgili bir değişikliğe gitmiş olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni şikayet hattını başkentliler ile geçtiğimiz gün itibariyle paylaşmış bulunuyor. Peki, Askiyi nereye şikayet edebilirim? Su kesintisini nereye şikayet edebilirim? İşte, detaylar…

03 Şub 2022 - 13:58 - Yaşam

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