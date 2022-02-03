ASKİ’yi Nereye Şikayet Edebilirim? Su Kesintisini Nereye Şikayet Edebilirim?
Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen su kesintilerine dair yaşadığı mağduriyetlerden dolayı ASKİ’ye şikayetçi olmak isteyen başkentliler, konuyla ilgili nereye başvuracağını merak ediyor. Sizde Aski ile ilgili sorun yaşadıysanız ve nereye şikayet edeceğiniz merak ediyorsanız işte size detaylar...
Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen su kesintilerine dair yaşadığı mağduriyetlerden dolayı ASKİ’ye şikayetçi olmak isteyen başkentliler, konuyla ilgili nereye başvuracağını merak ediyor. Konuyla ilgili bir değişikliğe gitmiş olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni şikayet hattını başkentliler ile geçtiğimiz gün itibariyle paylaşmış bulunuyor. Peki, Askiyi nereye şikayet edebilirim? Su kesintisini nereye şikayet edebilirim? İşte, detaylar…
03 Şub 2022 - 13:58 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.