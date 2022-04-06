- 06 Nis 2022 - 04:08

Baba Dizisi Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Dizisinin Çekildiği Yer Ve Mekânlar Açıklandı! Baba Dizisi Nerede Çekiliyor, Nerede Geçiyor?

Haluk Bilginer’in başrolünde olduğu, Show Tv’nin merakla beklenen yeni dizisi Baba, tanıtımının yayınlandığı günden beri büyük bir ilgi uyandırmayı başardı. Dizi, hikayesinin İstanbul’da geçmesinin bilinmesiyle birlikte de özel bir merak uyandırdı. Sizde yeni başlayacak olan Baba Dizisi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Haluk Bilginer’in başrolünde olduğu, Show Tv’nin merakla beklenen yeni dizisi Baba, tanıtımının yayınlandığı günden beri büyük bir ilgi uyandırmayı başardı. Dizi, hikayesinin İstanbul’da geçmesinin bilinmesiyle birlikte de özel bir merak uyandırdı. Baba dizisinin çekimleri, İstanbul’da yapılıyor ve halen İstanbul’da sürdürüldüğü biliniyor. Beşiktaş ve Galata gibi hem tarihi, hem de kültürel açıdan zengin olan ilçeler başta olmak üzere İstanbul’un tamamında çekimler sürüyor.

06 Nis 2022 - 04:08 - Dizi Haberleri

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