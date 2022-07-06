Fedakarlık her insanın yapabileceği bir iş olmuyor. Ancak bu listedeki burçlar, tüm ezberlerinizi bozmak için geliyor. Evet, bu burçlar çevresindeki herkes için fedakarlık yapmaya hazır insanlar olarak öne çıkıyor. Fedakarlığın kitabını yazmış olan bu burçların insanları, kendi çıkarlarını ise, asla düşünmüyor! Peki, Aşırı Fedakar Olan Burçlar Hangisidir? İşte Yaptığından Kötülük Gören O Burçlar

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