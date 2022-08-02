- 02 Ağu 2022 - 23:20

Zodyakın En Dağınık ve Pis Burçlar Belli Oldu! İşte Prensip Bozukluğu Olan O Burçlar…

Her burcun insanı için işkolik demek de iş disiplininden yoksun demek de çok doğru olmuyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar, iş disiplininden yoksun insanlar tarafından kalıyor. Sizde iş disiplininden yoksun burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanı için işkolik demek de iş disiplininden yoksun demek de çok doğru olmuyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar, iş disiplininden yoksun insanlar tarafından kalıyor. Düzensiz ve dağınık olan bu burçlar, bir gram bile çalışma hevesi taşımıyor! Peki, iş disiplini olmayan burçlar hangisidir? İşte düzensiz ve dağınık o burçlar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

02 Ağu 2022 - 23:20 - Burç Haberleri

# BURÇ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
En Pasaklı ve Saçaklı Burçlar Hangisidir? İşte Pis Ve Düzensiz Olan O Burçlar… mask
En Pasaklı ve Saçaklı Burçlar Hangisidir? İşte Pis Ve Düzensiz Olan O Burçlar…
En Cesur Korkusuz Burçlar Hangisidir? İşte Gözü Kara Korkusuz O Burçlar... mask
En Cesur Korkusuz Burçlar Hangisidir? İşte Gözü Kara Korkusuz O Burçlar...
Deli Yürek Gibi Korkusuz Burçlar Hangisidir? İşte En Cesur, En Mert O Burçlar... mask
Deli Yürek Gibi Korkusuz Burçlar Hangisidir? İşte En Cesur, En Mert O Burçlar...
Zayıflaması İmkansız Burçlar Hangisidir? İşte Yemek Ve Tatlıyı Çok Seven O Burçlar… mask
Zayıflaması İmkansız Burçlar Hangisidir? İşte Yemek Ve Tatlıyı Çok Seven O Burçlar…
En Dedikoducu Burçlar Belli Oldu! Onlara Gizli Sırlarınızı Sakın Vermeyin… İşte Gıybet Hastalığı Olan O Burçlar… mask
En Dedikoducu Burçlar Belli Oldu! Onlara Gizli Sırlarınızı Sakın Vermeyin… İşte Gıybet Hastalığı Olan O Burçlar…
En Utangaç Burçlar Hangileridir? İşte Sosyalleşemeyen, İletişim kurmayan O Burçlar… mask
En Utangaç Burçlar Hangileridir? İşte Sosyalleşemeyen, İletişim kurmayan O Burçlar…
En Öfkeli Burçlar Belli Oldu! Psikologlar Bile Randevu Vermiyorlar… İşte Çevresini Kırıp Döken O Burçlar! mask
En Öfkeli Burçlar Belli Oldu! Psikologlar Bile Randevu Vermiyorlar… İşte Çevresini Kırıp Döken O Burçlar!
Aşk Yaşamaktan Korkan Burçlar Belli Oldu? İşte Aşık Olmakta En Zorlanan O Burçlar… Uzak Durun Bu Burçlar Sorunlu! mask
Aşk Yaşamaktan Korkan Burçlar Belli Oldu? İşte Aşık Olmakta En Zorlanan O Burçlar… Uzak Durun Bu Burçlar Sorunlu!
Asla Evlenilmeyecek Burçlar Belli Oldu! Astrologlar Uzak Durun Dedi...! İşte Aşkı Zehir Eden O Burçlar… mask
Asla Evlenilmeyecek Burçlar Belli Oldu! Astrologlar Uzak Durun Dedi...! İşte Aşkı Zehir Eden O Burçlar…
Yere Bakan Yürek Yakan Burçlar Hangileridir? İşte Gizliden Gizliye ve Sinsice Dolap Çeviren O Burçlar… mask
Yere Bakan Yürek Yakan Burçlar Hangileridir? İşte Gizliden Gizliye ve Sinsice Dolap Çeviren O Burçlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Zodyakın En Dağınık ve Pis Burçlar Belli Oldu! İşte Prensip Bozukluğu Olan O Burçlar… mask
Zodyakın En Dağınık ve Pis Burçlar Belli Oldu! İşte Prensip Bozukluğu Olan O Burçlar…
Survivor Ayşe Yüksel’in Hamam Pozu İçleri Titretti! “Peştamaline Kurban Kız!” Resmen Yarı Çıplak Paylaştı; Görenlerin Nutku Tutuldu! Masterchef Sergen Özen… mask
Survivor Ayşe Yüksel’in Hamam Pozu İçleri Titretti! “Peştamaline Kurban Kız!” Resmen Yarı Çıplak Paylaştı; Görenlerin Nutku Tutuldu! Masterchef Sergen Özen…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Uçuşan Elbisesini Zor Kapattı! “Marilyn Monroe Gibisin!” Minicik Eteğiyle Nefes Kesti, Baş Döndürdü! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Uçuşan Elbisesini Zor Kapattı! “Marilyn Monroe Gibisin!” Minicik Eteğiyle Nefes Kesti, Baş Döndürdü!
Engelli Vatandaşlara Aylık 1.840 TL Maaş! Engelli Maaşı Alabilmek İçin Gerekenler Nelerdir? Engelli Maaşı Başvuru Nereye Yapılır? Dereceye Göre Engelli Maaşları Kaç TL? mask
Engelli Vatandaşlara Aylık 1.840 TL Maaş! Engelli Maaşı Alabilmek İçin Gerekenler Nelerdir? Engelli Maaşı Başvuru Nereye Yapılır? Dereceye Göre Engelli Maaşları Kaç TL?
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! mask
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi!
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL