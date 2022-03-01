Demet Özdemir’den Frikik Şov! Nefesler Kesildi, Bir Bakan Bir Daha Baktı! İncecik Belini İçine Bir Şey Giymeden Kanıtladı! Nefesler Kesiliyor…
Geçtiğimiz gün sevgilisi ve yakın arkadaşları ile 30.yaşına giren Demet Özdemir, giydiği elbise ile adeta nefesleri kesti. O elbisenin dekoltesiyle sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çeken Demet Özdemir ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve frikik pozunun ayrıntıları haberimizde...
Geçtiğimiz gün sevgilisi ve yakın arkadaşları ile 30.yaşına giren Demet Özdemir, giydiği elbise ile adeta nefesleri kesti. O elbisenin dekoltesiyle sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çeken Demet Özdemir, yaptığı o paylaşım ile adeta yürekleri hoplattı. Hayranlarının beğenisini bir kez daha üzerine çeken ünlü oyuncu Demet Özdemir, o fotoğrafı ile bu kez çıtayı bir hayli yükseltti! Peki, Demet Özdemir doğum gününde ne giydi, nasıl bir elbise seçti? Demet Özdemir ne paylaştı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
01 Mar 2022 - 16:03 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.