- 01 Mar 2022 - 16:03 G: 01 Mar 2022 - 16:07

Demet Özdemir’den Frikik Şov! Nefesler Kesildi, Bir Bakan Bir Daha Baktı! İncecik Belini İçine Bir Şey Giymeden Kanıtladı! Nefesler Kesiliyor…

Geçtiğimiz gün sevgilisi ve yakın arkadaşları ile 30.yaşına giren Demet Özdemir, giydiği elbise ile adeta nefesleri kesti. O elbisenin dekoltesiyle sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çeken Demet Özdemir ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve frikik pozunun ayrıntıları haberimizde...

Geçtiğimiz gün sevgilisi ve yakın arkadaşları ile 30.yaşına giren Demet Özdemir, giydiği elbise ile adeta nefesleri kesti. O elbisenin dekoltesiyle sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çeken Demet Özdemir, yaptığı o paylaşım ile adeta yürekleri hoplattı. Hayranlarının beğenisini bir kez daha üzerine çeken ünlü oyuncu Demet Özdemir, o fotoğrafı ile bu kez çıtayı bir hayli yükseltti! Peki, Demet Özdemir doğum gününde ne giydi, nasıl bir elbise seçti? Demet Özdemir ne paylaştı? İşte, detaylar…

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01 Mar 2022 - 16:03 - Magazin

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