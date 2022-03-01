01 Mar 2022 - 21:29 Güncelleme: 01 Mar 2022 - 21:31
Antalya Kemer'de korkutan deprem...
Antalya'nın Kemer ilçesi merkezli 2,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya'nın Kemer ilçesi merkezli 2,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre, Antalya'nın Kemer ilçesi merkezli 2,8 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 19.43'te merkez üssü Kemer ilçesi olan 2,8 büyüklüğünde sarsıntı, yerin 4,6 kilometre derinliğinde kaydedildi.
01 Mar 2022 - 21:29 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.