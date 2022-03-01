- 01 Mar 2022 - 21:29 G: 01 Mar 2022 - 21:31

Antalya Kemer'de korkutan deprem...

Antalya'nın Kemer ilçesi merkezli 2,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Kemer ilçesi merkezli 2,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre, Antalya'nın Kemer ilçesi merkezli 2,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 19.43'te merkez üssü Kemer ilçesi olan 2,8 büyüklüğünde sarsıntı, yerin 4,6 kilometre derinliğinde kaydedildi.

01 Mar 2022 - 21:29 - Gündem

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Antalya Kemer'de korkutan deprem... mask
Antalya Kemer'de korkutan deprem...
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