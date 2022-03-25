Kuruluş Osman Dizisinden Kalpleri Sızlatan Veda! Burak Özçivit’in Sağ Koluydu... Seyirci Ekran Başında Yıkıldı…
Türkiye’nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, yeni bölümü öncesinde yayınlanan fragman, dizinin seyircisini adeta yasa boğdu. Geçtiğimiz haftalarda ünlü karakterlerinden biri olan Göktuğ’a veda eden Kuruluş Osman dizisinin bu hafta bir karakterine daha veda edeceği ortaya çıktı. İşte Kuruluş Osman dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Türkiye’nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisi, yeni bölümü öncesinde yayınlanan fragman, dizinin seyircisini adeta yasa boğdu. Geçtiğimiz haftalarda ünlü karakterlerinden biri olan Göktuğ’a veda eden Kuruluş Osman dizisinin bu hafta bir karakterine daha veda edeceği ortaya çıktı. Öte yandan Kuruluş Osman dizisine veda edecek olan o ismi görenler şaşkınlığını asla gizleyemedi! Peki, Kuruluş Osman dizisi, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman dizisine veda eden o isim kim? Kuruluş Osman dizisinden kim ayrılıyor? İşte, detaylar…
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25 Mar 2022 - 22:27 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.