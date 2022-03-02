- 02 Mar 2022 - 16:17 G: 02 Mar 2022 - 16:28

Hangi Burç 1 Hafta Sonra Dertlerden Dert Beğenecek? İşte Belaya Bulaşacak Burçlar…

Dertlerinden dert beğenmesi son derece olası olan bu burçların, bir türlü bitmeyen dertleri artık onları bile bunaltmış bulunuyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir dert ile daha sınanacak olan o burçların başının belaya girmesi de oldukça olası görünüyor. Sizde 1 hafta içerisinde dertlenip başını belaya bulayacak burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Dertlerinden dert beğenmesi son derece olası olan bu burçların, bir türlü bitmeyen dertleri artık onları bile bunaltmış bulunuyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir dert ile daha sınanacak olan o burçların başının belaya girmesi de oldukça olası görünüyor! Peki, hangi burç 1 hafta sonra dertlerden dert beğenecek? İşte belaya bulaşacak burçlar…

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02 Mar 2022 - 16:17 - Burç Haberleri

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