Hangi Burç 1 Hafta Sonra Dertlerden Dert Beğenecek? İşte Belaya Bulaşacak Burçlar…
Dertlerinden dert beğenmesi son derece olası olan bu burçların, bir türlü bitmeyen dertleri artık onları bile bunaltmış bulunuyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir dert ile daha sınanacak olan o burçların başının belaya girmesi de oldukça olası görünüyor. Sizde 1 hafta içerisinde dertlenip başını belaya bulayacak burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Dertlerinden dert beğenmesi son derece olası olan bu burçların, bir türlü bitmeyen dertleri artık onları bile bunaltmış bulunuyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir dert ile daha sınanacak olan o burçların başının belaya girmesi de oldukça olası görünüyor! Peki, hangi burç 1 hafta sonra dertlerden dert beğenecek? İşte belaya bulaşacak burçlar…
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02 Mar 2022 - 16:17 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.