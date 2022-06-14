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14 Haz 2022 - 11:33

Aşkta Zekasını Dibine Kadar Kullanan Burçlar Hangisidir? İşte Zehir Gibi O Burçlar…

Bazı burçlar var ki aşkta duygularından daha çok zekasını öne geçirir ve zekasına göre hareket eder. Zekayı öne geçirmek büyük bir marifet isterken o burçlar daha çok mantıklarıyla hareket etmeyi seçiyor. İşte, mantıkları daha önce gelen o burçlar listesi…