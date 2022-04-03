Kasaba Doktoru Dizisi Uyarlama Mı, Konusu Nedir? Kasaba Doktoru Dizisi Nerede Çekiliyor, Oyuncuları Kimlerdir? Kasaba Doktoru Dr. Romantic uyarlama Mı?
TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru’yla ilgili detaylar belli olmaya başladı. Büyük bir heyecanla beklenen Kasaba Doktoru uyarlama mı, gerçek mi, konusu nedir, nerede çekilecek, oyuncu kadrosunda kimler var, hangi gün başlayacak belli oldu. İşte, detaylar…
TRT1 ekranlarına yaz sezonu için giriş yapacak dizilerden bir tanesi Kasaba Doktoru olarak öne çıkıyor. Çekim aşamaları hız kesmeden devam ederken; ‘’Bu hastanede bir tek kural vardır; söz konusu kurtarılacak bir hayatsa her türlü riski alırız!'’ sloganı büyük yankı uyandırdı.
Tanıtımlarına başlanan yapımın Kore yapımı olan Dr. Romantic isimli diziden ülkemize göre uyarlandığı ortaya çıktı. Uyarlandığı Dr. Romantic birçok ödül alan ve ekran başında büyük bir ilgi ile takip edilen dizilerden birisiydi.
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03 Nis 2022 - 18:23 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.