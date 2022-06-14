Beş Kuruşu Olmayan Parasız Burçlar Hangisidir? İşte Her Gün Meteliğe Kurşun Atan O Burçlar…

Burçların karakteristik özelliklerine göre para durumları da değişiklik gösterebiliyor. Genel olarak astrolojik dengelerden dolayı insanların zengin mi fakir mi, iyi mi kötü mü, mutlu mu mutsuz mu olacak gibi birçok konuda etkili olan burçlar insan hayatına yön veriyor.

Fakat bazı burçlar var ki resmen o 3 burçta para olduğunu görmek imkansız. Son zamanlarda meteliğe kurşun atan burçlar bir hayli merak ediliyor. İşte, parasız olan o burçlar…

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