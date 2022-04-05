- 05 Nis 2022 - 08:58

En Tehlikeli Sinsi Burçlar Hangisidir? İşte Herkesin Arkasında İş Çeviren O Burçlar…

Gönül ister ki, her burcun insanı tıpkı Balıklar gibi göründüğü kadar masum ve iyi niyetli olsun; ancak, bu listede yer alan burçlar göründüğünden çok daha fazlası oluyor! Gerçek bir sinsi olan bu burçlar, herkesin arkasından kolaylıkla da iş çevirebiliyor. Peki, en sinsi burçlar hangisidir? İşte herkesin arkasında iş çeviren o burçlar…

Yengeç burcu kişilerinin sinsi olduğunu sadece biz değil, FBI bile söylüyor! Dışarıdan son derece masum ve iyi niyetli görünen Yengeç burcu kişileri, söz konusu kendisine ait bir şeyin elinden alınması olduğunda son derece tehlikeli birisine dönüşebiliyor. Duygularını çok iyi kullanabilmesi nedeniyle yalan söylemekte gerçek bir ustalık gösteren Yengeç burcu kişileri ne sinsilik yapmakta ne de birinin arkasından iş çevirmekte asla zorlanmıyor. Tam aksine tüm bunlar Yengeç burcu kişilerinin uzmanlık alanı oluyor. Öte yandan listenin iki numarasında yer alan o burcun insanlarını tarif ederken sinsilik, son derece masum bir ifade kalıyor!

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05 Nis 2022 - 08:58 - Burç Haberleri

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