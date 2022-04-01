Hep Laf Yapıp Hiç İcraatı Olmayan Burçlar Hangisidir? İşte Boş Vaat Veren O Burçlar…
Son derece sıkılgan ya da tembel yapıya sahip olan burçların ortak özellikleri genellikle vaatleri ile icraatlarının tutmaması oluyor. Bu listede yer alan burçlar ise, tam olarak bu özelliklerin vücut bulmuş hali olarak karakterize ediliyor. Sizde hep laf yapıp hiç icraatı olmayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Son derece sıkılgan ya da tembel yapıya sahip olan burçların ortak özellikleri genellikle vaatleri ile icraatlarının tutmaması oluyor. Bu listede yer alan burçlar ise, tam olarak bu özelliklerin vücut bulmuş hali olarak karakterize ediliyor! Peki, hep laf yapıp hiç icraatı olmayan burçlar hangisidir? İşte boş vaat veren o burçlar…
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01 Nis 2022 - 07:41 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.