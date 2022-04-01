Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Yürek Titreten Pozlar! Taytını Giyip Bacak Bacak Üstüne Attı! “Biraz Evinde Otur, Çocuklarına Bak!”

Kısa bir süre önce boşanma haberleriyle gündeme gelen Alişan ve Buse Varol, zor günleri geride bıraktıklarını el ele görüntülenerek göstermişlerdi. Buse Varol’un kaynanasıyla sorunlar yaşadığı da gündeme gelmiş ama Alişan bu iddiaların yalan olduğunu açıklamıştı. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu nefes kesen pozlarıyla şok eden Buse Varol, kısa sürede gündeme düştü! Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!