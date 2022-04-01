Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Yürek Titreten Pozlar! Taytını Giyip Bacak Bacak Üstüne Attı! “Biraz Evinde Otur, Çocuklarına Bak!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan yürek titreten pozlar arka arkaya geldi. Taytını giyip fizik şov yapan Buse Varol, bacak bacak üstüne attığı fotoğrafıyla gündemi salladı. Birçok kişi ise “Biraz evinde otur da çocuklarına bak” yorumlarını yaptılar. İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce boşanma haberleriyle gündeme gelen Alişan ve Buse Varol, zor günleri geride bıraktıklarını el ele görüntülenerek göstermişlerdi. Buse Varol’un kaynanasıyla sorunlar yaşadığı da gündeme gelmiş ama Alişan bu iddiaların yalan olduğunu açıklamıştı. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu nefes kesen pozlarıyla şok eden Buse Varol, kısa sürede gündeme düştü! Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?
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01 Nis 2022 - 16:12 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.