- 03 Nis 2022 - 04:44 G: 03 Nis 2022 - 04:45

Songül Karlı’dan Şok Eden İmaj Değişikliği! “48 Yaşındayım” Demedi, Öyle Bir Şey Yaptırdı Ki… “Bacım Ne Yaptın Kendine?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı’dan skandal imaj değişikliği geldi. Başarılı şarkıcı, “48 yaşındayım” demedi ve öyle bir şey yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı. Tarzıyla ve fiziğiyle 18 yaşındaki genç kızlara taş çıkaran Songül Karlı’nın son hamlesi sosyal medyayı salladı! İşte milyonlara “Bacım ne yaptın kendine?” dedirten o pozlar…

Kısa bir süre önce İbo Show’a katılan Songül Karlı, dekolteli giyinme yasağını delip geçmişti. Göğüs arasını baştan aşağı gösteren bir kıyafet giyerek; şok etkisi yaratan Songül Karlı, ağızların yarım metre açık kalmasına neden olacak bir paylaşımda bulundu! Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla hem beğeni, hem de eleştiri alan Songül Karlı, hayranlarını korkuttu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Nis 2022 - 04:44 Ankara- Yaşam

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