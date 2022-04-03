03 Nis 2022 - 23:31
Yasak Elma'da Entrika ve Kaos Tavan Yapacak! İki Oyuncu Gidiyor, Yerine Tek Başrol Geliyor! Eda Ece Bile Gölgeye Düşecek! Hayranlar Heyecandan Titredi...
Yasak Elma dizisinde taşlar yerinden oynuyor. Pazartesi akşamlarına damga vuran ve ekranların en sevilen dizisi olarak kendini gösteren Yasak Elma'da öyle bir sürpriz var ki, milyonlarca kişi bu sürpriz karşısında şaştı kaldı. İşte yeri yerinden sallayan ve seyircileri heyecandan kopartan o sürpriz!
Medyapım imzasıyla ekranlara gelen Yasak Elma, Pazartesi günü ekranları sallamaya devam ederken öyle bir sürpriz yaptı ki bu sürprizle birlikte 4 Nisan Pazartesi günü reyting rekorları kırabilir. Peki, O isim kim?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.