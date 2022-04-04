Şebnem Schaefer Atla Podyuma Çıktı
İzmir Hara At Çiftliği’nde düzenlenen Western Fashion Festival'de ünlü mankenler yer aldı.
İzmir Hara At Çiftliği’nde düzenlenen Western Fashion Festival'de ünlü mankenler yer aldı. Tuncay & Anıl Çetin kardeşlerin düzenlediği koreografi bir ilke imza atarak, insanlık tarihinin en eski dostu olan atları podyumda ünlü isimler ile bir araya getirdi. İzmir’de Western Fashion Festival kapsamında düzenlenen defilede tanınmış model Şebnem Schaefer atla podyuma çıktı.
Hara At Çiftliği’nde Two Cowboys Prodüksiyonluğu’nda gerçekleştirilen defile, İzmirli moda tasarımcısı Ece Dörtköşe’nin koleksiyonlarını moda severlerin beğenisine sundu. Defilede podyuma çıkan modellere atlar eşlik etti.Nefes kesen defile renkli görüntülere sahne oldu.Festival tadında hazırlanan etkinlik western temalı noktalarda araçların ve motosikletlerin sunumu , sokak lezzetleri ve country müzik birleşimi ile happy hour tadında başladı.Defilenin ardından Hara At çiftliği içerisindeki Kulüpte düzenlenen after party ile eğlence gece geç saatlere dek devam etti. Farklılıklarla dolu festival geceye katılan konuklara alışılmışın dışında bir deneyim yaşattı.
Beyaz atlı prensi aramaya çıktım
Podyuma atla çıkan Şebnem Schaefer defile sonrası yaptığı açıklamada: "4 sene binicilik yaptım. Podyumda benim heyecanım ata, onunki bana geçti. Işıkları görünce geri geri gitti. Onunla beyaz atlı prensi aramaya çıktım. Siyah atlı prenses olarak beyaz atlı prensi aramaya çıktım" dedi.
Şebnem Schaefer Atla Podyuma Çıktı
İzmir Hara At Çiftliği’nde düzenlenen Western Fashion Festival'de ünlü mankenler yer aldı. Tuncay & Anıl Çetin kardeşlerin düzenlediği koreografi bir ilke imza atarak, insanlık tarihinin en eski dostu olan atları podyumda ünlü isimler ile bir araya getirdi. İzmir’de Western Fashion Festival kapsamında düzenlenen defilede tanınmış model Şebnem Schaefer atla podyuma çıktı.
Hara At Çiftliği’nde Two Cowboys Prodüksiyonluğu’nda gerçekleştirilen defile, İzmirli moda tasarımcısı Ece Dörtköşe’nin koleksiyonlarını moda severlerin beğenisine sundu. Defilede podyuma çıkan modellere atlar eşlik etti.Nefes kesen defile renkli görüntülere sahne oldu.Festival tadında hazırlanan etkinlik western temalı noktalarda araçların ve motosikletlerin sunumu , sokak lezzetleri ve country müzik birleşimi ile happy hour tadında başladı.Defilenin ardından Hara At çiftliği içerisindeki Kulüpte düzenlenen after party ile eğlence gece geç saatlere dek devam etti. Farklılıklarla dolu festival geceye katılan konuklara alışılmışın dışında bir deneyim yaşattı.
Beyaz atlı prensi aramaya çıktım Podyuma atla çıkan Şebnem Schaefer defile sonrası yaptığı açıklamada: "4 sene binicilik yaptım. Podyumda benim heyecanım ata, onunki bana geçti. Işıkları görünce geri geri gitti. Onunla beyaz atlı prensi aramaya çıktım. Siyah atlı prenses olarak beyaz atlı prensi aramaya çıktım" dedi.
04 Nis 2022 - 05:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.